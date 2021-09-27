ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021؟.. الجامعات توضح

حددت الجامعات الحكومية الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات2021، والاشتراطات الهامة التي يلزم توافرها في الطلاب أثناء تقديم ملفات الالتحاق للعام الجامعي الجديد 2021، كما تواصل في استقبال الطلاب الجدد المرشحين للكليات المختلفة للتقدم للالتحاق للعام الدراسي الجديد 2021-2022 ، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021

وتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021 التي اشترطت الجامعات وجودها من قبل الطلاب بعد ترشحهم من قبل موقع التنسيق الإلكتروني سواء كانت في المرحلة الأولى أوالثانية للتنسيق، أو الطلاب الذين يجرى ترشيحهم من قبل مكتب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مايلي:

- شهادة الثانوية العامة أصل مختوم

- شهادة الميلاد كمبيوتر

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة من بطاقة الترشح

- عدد 7 صور شخصية

- تصوير جميع المستندات قبل تسليمها

ويجرى الإعلان عن مواعيد الاستقبال على الصفحة الرسمية للكلية.

الإجراءات الواجب توافرها أثناء تقديم الأوراق المطلوبة في الكليات 2021

ومن جانبه، أوضحت الجامعات عدد من الإجراءات الواجب توافرها أثناء تقديم الأوراق المطلوبة في الكليات 2021، والتي تهدف إلى قيد الطالب بالكلية والمتمثلة في الآتي:

- تسديد الرسوم الدراسية المقررة إلكترونيا

- التسجيل لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم على كل جامعة وعلى موفع وزارة الصحة، وضرورة التسجيل للحصول على لقاح.

- الحضور إلى شئون الطلاب بالكلية في الموعد التي تحدده الكلية لتقديم الملف الخاص بالالتحاق.

- تلقي التطعيم و الكشف الطبي في الكلية

- ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بتعلميات الجامعة.