تطعيم 55% من طلاب الجامعات بلقاح كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة الجامعة البريطانية لتكريم أبطال الأولمبياد شيء إيجابي، وبمثابة رسالة بأهمية الرياضة بشكل عام المصريين، موضحا أن مصر لها تاريخ متميز في ألعاب الأولمبياد، وأن الوزارة معنية بتنظيم حملة رياضية ثقافية اجتماعية لجميع الطلاب مع بدء الدراسة.

تطعيم 55% من الطلاب بعدد من الجامعات و90% من أعضاء هيئة التدريس

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أن الجامعات أنهت استعدادتها للعام الدراسي الجديد، موضحا أن عددا من الجامعات تجاوزت نسب التطعيمات بها إلى 55% للطلاب المقيدين بها، و90% للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الحملة المعنية تستهدف البدء في الجزء الرئيسي للتطعيم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحرم الجامعي سيكون آمنا، وأن هناك استعدادت على قدم وساق لتحقيق الانتظام في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ بالجدول النظامي العادي المتبع قبل أزمة فيروس كورونا.

اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة

وفي سياق متصل، أشار «عبدالغفار»، إلى أن اليوم هو آخر فرصة لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات الحكومية 2021، وذلك بغلق باب التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للطلاب الناجحين من امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة هذا العام، على أن تُعلن نتيجتها خلال 72 ساعة بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني.