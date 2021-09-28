حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه شخصية متجددة، تكره الروتين، ولديه ثقة كبيرة بالنفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ما زال القمر في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك اليوم بالأصدقاء أو بزملاء العمل أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

عاطفيا: الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية، ورغبة في التعبير عن مشاعرك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.