حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مواليد برج الدلو إلى الكتمان الدائم، على الرغم من وجود حرب مستعرة بالداخل، لكن بإمكانهم الهدوء والظهور بشكل لا يبالي بما يحدث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في وضع داعم يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الإنتاج.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.