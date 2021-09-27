حظك اليوم برج الحوت الاثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مواليد برج الحوت يميلون للسفر ومشاهدة أماكن جديدة، إلا أنهم يرتبطون بالأماكن القديمة وبأسرهم بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.