حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج العذراء جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيدًا عن الفوضى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. تأنّ في خطواتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وفيمن حولك.

من أبرز مشاهير برج العذراء المطرب هشام عباس ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.