78 مليون جنيه للتغذية المدرسية في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن انتهاء الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، وصيانة بسيطة لعدد 32 مدرسة بمركز شربين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وطرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى مركز شربين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، علاوة على تخصيص مبلغ 78 مليون و764 ألف جنيه للتغذية المدرسية بالدقهلية لهذا العام، للفئات المستهدفة، تشمل وجبات جافة ومطهية.

تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمدارس

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن مدارس الدقهلية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة تعليم عام وفني، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، وصيانة بسيطة لعدد 32 مدرسة بمركز شربين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وطرح 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات، ضمن مشروعات المبادرة بقرى مركز شربين.

وأضاف «عبد الرؤوف»، في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن اعتمادات التغذية المدرسية بالدقهلية لهذا العام، للفئات المستهدفة، تبلغ 78 مليون و764 ألف جنيه، تشمل وجبات جافة ومطهية لمدارس التربية الخاصة، وبسكويت لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والتعليم الأساسي، تليها مرحلة التعليم الفني، وذلك في إطار تطوير منظومة التغذية المدرسية.

اجتماعات مستمرة استعداد للعام الجديد

وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات واجتماعات دورية وأسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة كافة الأعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوى المحافظة، قبل بداية العام الدراسي، وتم تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس، للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

وأكد أنه تم فتح 10 قاعات رياض أطفال جديدة، ليرتفع عدد قاعات رياض الأطفال إلى 644 قاعة، لاستيعاب جميع الأطفال البالغ عمرهم 4 سنوات، كما تم استيعاب جميع الأطفال الملزمين، سن 6 سنوات، في أول أكتوبر 2021، وقبولهم بالصف الاول الابتدائي وتم عمل مسح شامل لجميع المدارس الابتدائية من أعمال الصيانة البسيطة.