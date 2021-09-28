حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك أصحاب برج الجدي قدرًا عاليًا من الثقة بالنفس، ولذلك هم يفضلون التواجد في الأماكن الهادئة، كما أنهم لديهم قدرة كبيرة على التحكم في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط القمر في منزل العمل والصحة، وقد يجعلك ذلك تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك قدرة كبيرة على التأثير فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.