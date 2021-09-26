افتتاح الدورة الـ14 لـ«القومي للمسرح» غدا.. و5 جلسات نقاشية الأربعاء

تنطلق غدًا الاثنين، الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح، وذلك في الساعة 8 مساءًا بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وعشاق المسرح والثقافة، ويكون تقديم فقرات الحفل من خلال الفنانة سهر الصايغ.

تكريم إلهام شاهين وفاروق فلوكس وسامي مغاوري وأشرف عبدالغفور

ويشهد حفل افتتاح الدورة الـ14 لمهرجان القومي للمسرح، تكريما خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، الذين غادرا الحياة جراء إصابتهما بفيروس كورونا في شهري مايو وأغسطس الماضيين، بخلاف تكريم فارس المسرح الفنان عبدالله غيث، وسامي مغاوري، وفاروق فلوكس، وأشرف عبدالغفور، والناقدة أمال بكير، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس.

تكريم خاص لـ«سمير غانم ودلال عبدالعزيز»

كما يشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، تكريم الفنانة إلهام شاهين، باعتبارها أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت انطلاقتها في عالم التمثيل من خلال الوقوف على خشبة المسرح مع عمالقة الفن في ثمانينيات القرن الماضي.

5 جلسات فكرية نقاشية للمسرح يوم الأربعاء

وتبدأ فعاليات مهرجان القومي للمسرح، من خلال الندوات وورش العمل بداية من يوم الأربعاء 29 سبتمبر من الشهر الجاري وتستمر حتى حفل الختام يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.

وعلى هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح، تُعقد جلسة عمل يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري تبدأ في الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 ظهرًا لمناقشة ثلاثة محاور فكرية، أولها «المسرح الشعري من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث»، و«نصوص المسرح الغنائي بين الرافد الأجنبي والأصول المصرية»، و«التراجيديا.. من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية».

وعلى محورين تناقش الجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا، «النص الكوميدي من المصدر الأجنبي إلى النص المصري»، و«المليودراما من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع».

ومن المقرر عقد ندوة تكريم للفنانة إلهام شاهين، يوم الأربعاء في الساعة الثالثة عصرًا، وندوة تكريم الفنان أشرف عبدالغفور، في الساعة الرابعة مساءًا.