متى تبدأ المدارس في مصر 2021؟.. «التعليم» تجيب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الدراسة تبدأ في المدارس في مصر 2021 اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالتنسيق الكامل مع مديريات الصحة لتعقيم جميع المدارس جيدا، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول الفصول المدرسية، إلى جانب إلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

متى تبدأ المدارس في مصر 2021؟

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ الدرسة تبدأ بالمدارس في مصر 2021 حضورية، وسيتم تسجيل الحضور والغياب اعتبارا من أول أيام العام الدراسي الجديد، وجار حاليا التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة، كما جرى التنبيه على جميع المدارس بتسليم الطلاب الكتب المدرسية أول بأول.

تبدأ المدارس في مصر مع تطبيق مناهج بعيدة عن الحفظ والتلقين

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّها أعدت مناهج جديدة مطورة لطلاب الصف الرابع الابتدائي قبل بدء المدارس في مصر 2021، تعتمد على الفهم وممارسة المزيد من الأنشطة الطلابية التي تنمي مهارات الطالب، بعيدة تماما عن الحفظ والتلقين الذي سيطر على المناهج القديمة.

وفي سياق منفصل، أكدت ميرفت عويس، خبيرة تربوية، أنّ هناك بعض الأدوار ستختلف من ناحية المعلم والطالب مع بداية المدارس في مصر، خاصة بالنسبة للمرحلة الابتدائية «الصف الرابع الابتدائي»، موضحة أنّ الطالب أصبح محور العملية التعليمية من خلال المناهج التي تقدم، وما تحويه من أنشطة وتطبيقات والتركيز على الفهم، كما أصبح دوره واضح من خلال وضعه في مواقف حياتية.

أما عن دور المعلم، أكدت ميرفت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ دور المعلم اختلف في المرحلة الجديدة، من ناقل للمعرفة إلى مرشد وموجه وميسر للعملية التعليمية، وتشجيع الطلاب وربط الطلاب بالحياة الاجتماعية وتهيئة أفضل الظروف للتعلم فهو قائد وموجه ومرشد.