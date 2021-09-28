تعرف على موعد انطلاق الدراسة بالجامعات في مصر 2021

تجري استعدادات الجامعات الحكومية في مصر 2021 للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر في مصر المقبل، على قدم وساق، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الوزراء.

اتخذت الجامعات عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على استمرار تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد وصلت نسب التطعيمات في عدد من الجامعات لـ90% لأعضاء هيئة التدريس و 55 % للطلاب.

استخدام الكتاب الإلكتروني بدلا من الورقي

وأكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن موعد بدء الدراسة بالجامعات في مصر 2021 سيكون موحد لكل من الحكومية و الخاصة و الأهلية، موضحة أن الدراسة ستنطلق بمختلف الكليات حضورياً مع تطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة و كذلك التوسع من التعليم عن بعد، و الاعتماد على الكتاب الإلكتروني و إلغاء التعامل بالكتاب الورقي و المذكرات والشيتات، بجانب استمرار الجامعات في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الانتهاء من تطعيم الطلاب مع بداية الدراسة

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على الالتزام بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات بشأن موعد بدء الدراسة، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما أكدوا على تطعيم أكبر نسبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدين أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم الانتهاء من تطعيم نسبة 100% من منتسبي الحرم الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم التوسع من الأنشطة الرياضية المختلفة و تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية المتميزة.