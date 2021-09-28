تعرف على قرار «التعليم» بخصوص موعد دخول المدارس في مصر 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد دخول المدارس في مصر 2022، في 9 أكتوبر المقبل مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تطعيم المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

الدراسة في موعدها ولا نية للتأجيل

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن موعد دخول المدارس في مصر 2022 كما هو دون أي تأجيل، وأن الدراسة ستكون بشكل نظامي لكل الطلاب بجميع المراحل التعليمية، ويشمل حضور الطلاب يوميا بالمدارس، مع تفعيل الغياب والحضور للطلاب والمعلمين بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه علي المديريات التعليمية، بالالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وإعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.

تطعيم 50% من العاملين بالمؤسسات التعليمية

كما أكدت الوزارة، علي متابعة الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في المؤسسات التعليمية المديريات والإدارات والمؤسسات والمدارس الحكومية و الخاصة بأنواعها، واستعداداً لبدء عام دراسي آمن، مشيراً إلي أن نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بالمؤسسات التعليمية بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألفا و66 عاملاً بنسبة 18%.

وأشارت وزارة التعليم، بأن عدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألفا و24 عاملاً بنسبة 34%، وعدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألفا و445 عاملاً بنسبة 50%، أما العاملون الذين لم يسجلوا حتى الآن فبلغ عددهم 52 ألفا و104 عاملين بنسبة 3%، من إجمالي عدد العاملين والذي يبلغ عددهم مليونا و602 ألف.