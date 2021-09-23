تعرف على درجات الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن درجات الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن الحضور نظاميا في المدارس مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم الفصول المدرسية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، لافتة إلى أن المنصات التعليمية ستكون مكملة للعملية التعليمية.

درجات الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 5 درجات في كل مادة

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن درجات الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022 توزع على كل مادة، موضحة أن المادة مخصص لها 5 درجات للحضور ويستحقها الطالب المواظب على الحضور الفعلي في المدرسة والذي يتغيب 3 أيام بعذر مقبول، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية لفهم المقررات الدراسية.

الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022 فعليًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن درجات الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022 تشمل 3 درجات للطالب الذي يواظب على الحضور ويغيب أحياناً 3 أيام بدون عذر، ودرجة واحدة للطالب الذي يتغيب كثيراً من المدرسة، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية الكتب اعتبارا من أول أيام الدراسة.

إجراءات وقائية مشددة لتفعيل الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022 مهم للطالب خاصة المرحلة الابتدائية، موضحا أن الوزارة كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب في عام دراسي منتظم وبه حضور وغياب، مشيرا إلى تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الحضور بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022 يشمل جميع المراحل التعليمية، موضحاً أنه جرى التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية، وعدم السماح لأي معلم بدخول المدرسة دون حصوله على لقاح كورونا.