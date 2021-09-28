مواعيد امتحانات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
01:32 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الدكتورة نبيلة حسن عميدة معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية
تتجه الأنظار إلى امتحانات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، كونه أحد أبرز المعاهد التي تقدم محتوى دراسي مميز ويتمتع بوجود أقسام عديدة ناهيك عن قبوله مجموع بسيط من الثانوية العامة2021، ما يجعله أحد أبرز الاختيارات خلال المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات الجاري.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد عقد امتحانات القبول لقسمي التمثيل والإخراج والديكور للنظام المعتمد في المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن عميدة المعهد، وذلك تيسيرا على الطلاب الراغبين في الالتحاق بأقسام المعهد الأبرز في المرحلة الثالثة، حيث تقام الامتحانات يومي السبت والأحد 2 و3 أكتوبر 2021.
جدول امتحانات أقسام معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية
ينطلق جدول امتحانات أقسام معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية يوم السبت المقبل 2 أكتوبر، وذلك بامتحان القبول في قسم التمثيل والإخراج لطلاب الثانوية العامة والمؤهلات العليا.
ويليه يوم الأحد 3 أكتوبر، اختبارات القبول في قسم التمثيل والإخراج «دبلومات»، وقسم ديكور «رسم بالقلم الرصاص و رسم بالألوان».
عنوان أكاديمية الفنون بالإسكندرية وموعد الاختبارات
تبدأ جميع الاختبارات في تمام العاشرة صباحا بمقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية «10 ش عبد الخالق ثروت بجوار فندق 26 يوليو».
تنسيق معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية
ولا يعتمد تنسيق معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية على تنسيق وزارة التعليم العالي حيث أنه يتبع وزارة الثقافة، إلا أنه يشترط الحصول على الثانوية العامة بقسميها بنسبة 55% بدلا من 60% وهو مجموع الأعوام السابقة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والمؤهلات العليا.
فيما يجرى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية بنسبة 55% والدبلوم الفنية، و المؤهلات العليا.
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