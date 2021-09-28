ضبط 1085 قضية تموينية في 24 ساعة وتحريز 10 أطنان سمك فاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 2 طن دقيق فاسد

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (10 أطنان أسماك مجمدة – كبدة مستوردة) دون مستندات في القاهرة، و(3,62 طن مقطعات لحوم – لانشون) مجهولة المصدر بالقاهرة، و(1,9 طن أسماك مدخنة - فليه) غير صالحة للاستهلالك الآدمي بالجيزة، و(1,87 طن لحوم مجمدة – مقطعات كبدة – مفروم لحوم) دون بيانات بالقليوبية، و(2 طن دقيق فاخر) دون مستندات في القاهرة، و(1,08 طن سكر تمويني تباع في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بـ9180 جنيهاً بالجيزة.

ضبط 297 قطعة طبية مجهولة المصدر

كما تمّ ضبط (297300 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في شركة دون مستندات في محافظة القاهرة، و(615 قطعة موتور رفع مياه مقلد لعلامات التجارية) دون مستندات بالقاهرة، إلى جانب ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة وتجميعه (49 ألف لتر بنزين 80 ,92 للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت الكمية بـ340750 جنيهًا).