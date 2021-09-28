أنفاق سيناء الجديدة.. شرايين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أنفاق سيناء الجديدة.. شرايين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

5 أنفاق جديدة أسفل القناة إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي 1

وجاء في التقرير: «إنجاز حقيقي وكبير شهدته مصر في الفترة الأخيرة، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية خلال الأيام الماضية، ومنها نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس، والذي جاء في إطار خطة الدولة لتنمية محور قناة السويس، التي بدأت بإنشاء قناة السويس الجديدة، مرورا بحفر 5 أنفاق جديدة أسفل القناة، إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي 1 الذي افتتح في العام 1981م.

نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ثاني أهم مشروع بعد السد العالي

وأوضح التقرير، أنّه وفقا لدراسة المركز المصري للفكر والدراسات، فإنّ نفق الشهيد أحمد حمدي 2، ثاني أهم مشروع بعد السد العالي، وتتجسد جدوى المشروع من الناحية الجغرافية، في أنّه يربط شبه جزيرة سيناء بدلتا النيل وباقي محافظات مصر من خلال 20 نقطة اتصال، بعد أن كان نفق الشهيد أحمد حمدي 1 وكوبري السلام بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب عدد من المعديات هي نقاط الاتصال والربط بين شبه جزيرة سيناء ودلتا النيل.

المشروعات تسهل حركة مرور الأفراد

وأتمّ التقرير: «تعمل هذه المشروعات على تسهيل حركة مرور الأفراد، خاصة أبناء سيناء وحركة المركبات والسيارات، فضلا عن أنّها تقلل التكدس والزحام، في ضوء تزايد معدلات الحركة والملاحة، وعلاوة على ذلك، فإنّ تلك المشروعات تعزّز مفهوم الأمن الغذائي، في ظل توجه الدولة لإقامة مشروعات الاستزراع السمكي في أحواض الترسيب شرق قناة السويس».