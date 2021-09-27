السيسي: خدنا الميّة اللي كانت بتترمي في البحر ونقلناها سيناء وبنعالجها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة يجب أن تحافظ على ما لديها من مياه، فالموجود لدينا ليس كثيرا كي نهدره أو نضيعه، متابعا: «أخدنا الميّة اللي كانت بتترمي في البحر، ونقلناها لسيناء وبنعالجها، ودلوقتي بنجهز عشان ننقل الميّة للأراضي المستهدف زراعتها».

الرئيس: المواطن اللي هييجي يزرع في سيناء مش هيعمل حاجة غير الزراعة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «بنتكلم في حوالي 500 ألف فدان، وبنقول للمواطن اللي هييجي يزرع هنا، أنت مش هتحتاج مجهود غير إنك تيجي تزرع بس، ومش هنكلفك بمهام، لأن الفدان هنا بنصرف عليه 300 ألف جنيه عشان يبقى قابل للزراعة، يعني تكلفة المنشآت وباقي المشروعات هتكون لصالح تسوية الأرض».

الرئيس: أشكر الله على توفيقه الكبير

وتابع الرئيس: «بحمد ربنا وبشكره على التوفيق الكبير اللي بيتحقق لينا في الأعمال اللي بنسعى ننفذها على كامل الأراضي المصرية، الحمد لله رب العالمين».

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.