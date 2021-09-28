ضبط شقيقين بحيازتهما 6 كيلو حشيش في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام كلٍ من عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة، وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجري وحائزي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.