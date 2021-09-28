بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021 تعمل 24 ساعة لخدمات تنسيق الجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021 تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام تنسيق المراحل المختلفة والتي بدأت منذ انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 وتنتهي اليوم بتنسيق المرحلة الثالثة 2021 اليوم في الساعة السابعة مساءً.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال تنسيق الجامعات لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجرى الآن العمل على استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط موقع التنسيق، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا للتنسيق.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021: اليوم غلق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

وأضاف السيد عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021 تعمل بكفاءة عالية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكداً أن معامل التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن القبول والالتحاق بالكليات، منوها إلى أن عدد الذين سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن من طلاب المرحلة الثالثة 2021 بلغ ما يقرب من 192 ألف طالب وطالبة.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال أيام

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 خلال 72 ساعة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021، لافتا إلى أنه سيتم بعد إعلان النتيجة مباشرة فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة خلال 48 ساعة، تنفيذا لقرارات العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.