انطلاق حملة مبادرة الرئاسة للكشف المبكر عن 19مرضا وراثيا في الدقهلية غدا

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية تستعد لإطلاق حملة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين وعلاجها غدا الأربعاء، وجرى تفقد استعدادات مستشفى دكرنس العام تمهيدا لتدشينها، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى حماية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرض وراثي منها: «مرض قصور الغدة الدرقية، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية وغيرها من الأمراض التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية».

إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة

وأضاف الدكتور سعد مكي وكيل، في تصريح صحفي، أن المبادرة الرئاسية تساهم في سرعة اكتشاف هذه الأمراض وعلاجها مبكراً وذلك من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحي، حيث يجرى من خلالها أخذ عينة من كعب الطفل من عمر 3 أيام لليوم السابع كما يجرى سحب عينة أخرى يوم 28 من الولادة وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز العلاج بوحدة طب أسرة بمنية سندوب أو وحدة علاج الأمراض الوراثية بالجامعة حسب نوع المرض، وتصرف الألبان والأغذية المناسبة للحد من الإعاقة الذهنية للأطفال.

توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمبادرة

وأشار مكي، إلى أنه جرى تدريب الفرق الطبية على كيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمبادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية ومسؤول الحضانات ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة «منسق الحد من الإعاقة» بالمديرية، لافتا إلى أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة.