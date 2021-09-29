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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:30 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يميل في كثير من الأحيان إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

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