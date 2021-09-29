سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 29-9-2021

أسعار الذهب من أكثر الكلمات بحثا عبر جوجل، ويهتم بها العديد من الأشخاص خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، وزاد الاهتمام خلال الأيام الماضية بعد انخفاضه بمختلف أعيرته، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد أكثر رواجا بين الناس.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الحالي، والتي جاءت مستقرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 872 إلى 874 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم بين 763 إلى 765 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 654 إلى 656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6104 و6120 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الحالي، في أسواق المال، نحو 878.84 جنيه، 55.93 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 769.01 جنيه، 48.94 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، 659.14 جنيه، 41.95 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

يذكر أن إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب الذي يحدث من فترة لأخرى، إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.