مصادر: أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة بمختلف التخصصات.. والتقديم مباشر

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة الموحد، وذلك للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021، وشددت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على سرعة توجه الطلاب للجامعات الخاصة لسداد قيمة المصروفات الدراسية للكليات المرشحين بها.

إقبال ضعيف على الالتحاق بالكليات

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك عددا من الجامعات الخاصة أتاحت فرصة التقديم المباشر للطلاب الراغبين في التقدم لكليات الجامعات الخاصة للطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم في المرحلة الأولى، وكذلك الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية العام الماضي، موضحة أن الجامعات بدأت في التقديم المباشر لها بعد تأكيد موقع التنسيق الإلكتروني الإقبال الضعيف للطلاب على الكليات بمختلف التخصصات.

الجامعات الخاصة لم تحقق الاكتفاء

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات بدأت التقديم المباشر لمختلف الكليات وفقاً لتعليمات الأعلى للجامعات الخاصة، مشيراُ إلى أن الجامعات الخاصة لم تحقق الاكتفاء والأعداد المطلوبة لها من تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، التي تقدر بـ 48 ألف طالب وطالبة، موضحة أن نسب الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة لا تتحدد بأعداد المقبولين، ولكن يتم تحديدها وفقاً لأعداد المنفذين لرغبات المرحلة «المسددين للمصروفات الدراسية بكل جامعة».

التوجه للكليات لسداد المصروفات

و أكدت المصادر أن الأعلى للجامعات طالب المقبولين بسرعة التوجه إلى الكليات المختلفة لسداد قيمة المصروفات الدراسية و القسط الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022 مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.