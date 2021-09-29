حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالأناقة الشديدة فهو قادر على جذب الانتباه إليه في كل مكان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.