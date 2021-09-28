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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يحاول دائما أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. واليوم عليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تتجنب إثارة المواضيع الحساسة مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.  

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