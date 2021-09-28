حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تميز مواليد برج الدلو بأنهم يميلون للانطوائية، مما يضعهم في خانة البرود والانزواء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تعبر اليوم عن أفكارك بموضوعية وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية وقد تجمعك أوقات حلوة بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.