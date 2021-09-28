السكة الحديد تعلن جدول مواعيد قطارات 2021 اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد القطارات 2021 اليوم، موضحة أن جميع الرحلات لا يوجد عليها أي تعديلات، مؤكدة متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها تعقيم المحطات بصفة مستمرة وإلزام الركاب بارتداء الكمامة الطبية.

جدول مواعيد القطارات 2021 اليوم

1- قيام القطار رقم 1 القاهرة الإسكندرية روسي الساعة 3 صباحاً.

2-قيام القطار رقم 2 مميز «طنطا -الإسكندرية» الساعة 5:00 صباحاً.

3-قيام القطار 661 مميز «وردان- الإسكندرية» الساعة 5:00 صباحاً.

4-قيام القطار رقم 163 روسي «بنها- الإسكندرية» الساعة 4:45 صباحاً.

5-قيام القطار رقم 585 سياحي من القاهرة الإسكندرية الساعة 3:00 صباحاً.

6-قيام القطار رقم 119 سياحي «القاهرة الإسكندرية» الساعة 5:00 صباحاً.

7-قيام القطار رقم 903 مكيف «القاهرة الإسكندرية» الساعة 6:00 صباحاً.

8-قيام القطار رقم 7 روسي «القاهرة الإسكندرية» الساعة 6:20 صباحاً.

9-قيام القطار رقم 1205 سياحي «القاهرة الإسكندرية» الساعة 6:50 صباحاً.

10-قيام القطار رقم 905 مكيف من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 8:00 صباحاً.

11-قيام القطار رقم 901 مكيف من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 8:10 صباحاً.

12-قيام القطار رقم 1009 روسي من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 8:25 صباحاً.

13-قيام القطار رقم 1109 سياحي من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 8:35 صباحاً.

14-قيام القطار رقم 567 سياحي من «دمياط الإسكندرية» 8:35 صباحاً.

15-قيام القطار رقم 911 مكيف من «القاهرة الإسكندرية» 10:00 صباحاً.

16-قيام القطار رقم 11 مميز من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 10:10 صباحاً.

17-قيام القطار رقم 89 مكيف من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 11:15 صباحاً.

18-قيام القطار رقم 15 مميز من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 11:25 صباحاً.

19-قيام القطار رقم 913 مكيف من «القاهرة الإسكندرية» الساعة 13:25.