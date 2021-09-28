تعرف على موعد نتائج تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2021

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية، اليوم، أبوابه أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بجامعات «العلمين والمنصورة والجلالة والملك سلمان»، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للقبول بالكليات والبرامج الجديدة، على أن يتم الكشف عن نتائج تنسيق القبول بالجامعات الأهلية خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من جميع اختبارات القبول بالجامعات الأهلية للطلاب المتقدمين.

نتائج تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2021

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن أن موعد عقد اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب، الذين تقدموا الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافقين، 3 و4 أكتوبر 2021، موضحة أن نتائج تنسيق القبول بالجامعات الأهلية المقبولين بها، سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل، موضحة أن الطالب الذي يتم قبوله بأحدث للجامعات الأهلية يتم إرسال رسالة له عبر البريد الإلكتروني المسجل له بالجامعة، لتحديد موعد سداد المصروفات الأهلية وطرق الدفع والفترة المسموح بها.

الاختيار يتم إلكترونيا

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن نتائج تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2021، سيتم الكشف عنها على الموقع الإلكتروني والحسابات الشخصية على الموقع للطلاب، مؤكدة أن أهم شرط قبول الطلاب هو اجتياز الاختبارات القبول، التي حددتها للجامعات لاختيار الطلاب وفقا للتخصصات المعينة والبرامج، منوهة إلى أن عملية الاختيار وترتيب رغبات الطلاب، تتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري في الاختيار، مما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية بين جميع المتقدمين، مشيرة إلى أن للجامعات سخرت كافة إمكانياتها لاستقبال الطلاب، مؤكدة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال مراحل اختبارات القبول التي ستتم خلال الفترة المقبلة.