حيلة نصاب لتسفير الشباب للعلاج بالخارج: السرطان بـ70 ألفا والكبد بـ40

كشفت تحريات وتحقيقات مباحث الأموال العامة في واقعة القبض على محتال في مدينة بنها يمارس النصب على الشباب بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، أن المتهم يدعى «هاني. م» 34 عاما، وأنه حاصل على معهد عالٍ في الحاسبات، وأسس شركة وهمية اتخذ مقرا لها في مدينة بنها، وأعلن عن نشاطها في مجال تقديم الخدمات السياحية.

تقارير طبية مزورة

وأضافت التحريات أن المتهم أعلن عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن نشاط شركته في مجال تقديم الخدمات السياحية وإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية بالبلاد، وأن من بين الأوراق التي يوفرها لعملاء شركته شهادات طبية صادرة من مستشفيات حكومية تفيد بأن حالتهم المرضية حرجة وتحتاج لتدخل جراحي وعلاج بالخارج.

تسعيرة الأمراض

كما ذكرت التحريات أن المتهم ارتكب ذلك لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول، وزعم لعملائه أنه بموجب تلك الشهادات المزورة يمكن حصولهم على تأشيرات سفر من أجل العلاج، متخذاً من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه المؤثم وترويج تلك الشهادات على عملائه من راغبي الحصول عليها للسفر إلى الدول الأجنبية نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه من كل عميل حسب المرض الذي سيتم إثباته وبلغت تكلفة إثبات الإصابة بالسرطان 70 ألفا والكبد بـ40 الفا والكلى بـ30 ألفا.

تقارير مزورة

تم ضبط المتهم بمقر الشركة وضبط داخل مقر الشركة (أحد العملاء مقيم بالقليوبية) وبتفتيش الشركة عثر على تقارير طبية «مزور» ممهورين بخاتم شعار الجمهورية وأشعة طبية لحالات مرضية حرجة مختلفة مزورة ومحررات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لبعض من المستندات الخاصة ببعض العملاء مزورة - صور ضوئية لمستندات خاصة بالعملاء وجهاز حاسب آلى بمشتملاته يستخدمه المتهم فى تزوير التقارير الطبية - طابعة كمبيوتر) وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين احتواؤه على (تقارير طبية ممهورين ببصمات خاتم شعار الجمهورية مزورين وبرنامج تعديل الصور ومواقع إلكترونية باسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن إمكانية توفير التقارير الطبية بحالات مرضية حرجة والحصول بموجبها على تأشيرات من أجل العلاج بالخارج وصور جوازات سفر للعديد من عملاء الشركة وحجوزات تذاكر طيران إلى العديد من الدول بأسماء عدة أشخاص).

المتهم يعترف

اعترف المتهم في التحقيقات بنشاطه الإجرامي وقيامه بتزوير التقارير الطبية باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط وقرر المتهم الثاني بتواجده بالشركة لتحصله على تقرير طبى مزور باسمه منسوب صدوره إلى أحد المستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.