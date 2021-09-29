شروط التقديم لوظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج وذوي الخبرة

يُعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة والخريجين الجدد لعام 2021، وحديثي التخرج لأعوام بين 2017 وحتى 2020، لكن يجب توافر بعض الشروط، إضافة إلى أنّ التقديم للوظائف يكون «أونلاين».

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والباحثين عن وظائف شاغرة، شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي، سواء لذوي الخبرة أو الخريجين الجدد وحديثي التخرج، وفق الموقع الرسمي للبنك.

أولا: وظائف ذوي الخبرة

بحسب الموقع الرسمي للبنك، فإذا كنت من أصحاب الخبرة في العمل المصرفي، فإن شروط التقديم للوظائف هي كالآتي:

- يمنع أن يكون للمتقدمين أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- الحصول على شهادة عليا «درجة البكالوريوس أو ما يعادلها».

- خبرة 3 أعوام فأكثر.

- يجب أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

ثانيًا: وظائف حديثي التخرج

ويتيح البنك لدفعات التخرج بين 2017 وحتى 2020، التقديم للوظائف بشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التقدير العام التراكمي للمتقدم يجب أن يكون جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة

الوظائف المتاحة لحديثي التخرج، تشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الكليات الآتية:

- تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

- إدارة أعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

- اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء».

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

- حقوق.

ثالثًا: برنامج تدريب خريجي 2021

كما أتاح موقع البنك لطلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة، التقدم لبرنامج تدريبي لمدة 3 أشهر، شرط اجتياز الاختبارات والمقابلات، وجاءت الشروط كالآتي:

- أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

- إدارة أعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

- اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء».

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

- حقوق.

ويجب أن يكون التقدير للسنوات الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى، وألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

الأوراق المطلوبة للتدريب

وحتى يتمكن الطالب من التقدم للتدريب يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة، ومراجعة موقع البنك الرسمي للتقديم «أونلاين».