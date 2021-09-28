صرف 750 جنيها لجميع العاملين بجامعة المنوفية بمناسبة المولد النبوي

وافق مجلس جامعة المنوفية، في جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها لجميع العاملين بالجامعة، بمناسبة العام الدراسى الجديد والمولد النبوى الشريف، كما شملت الجلسة العديد من الموضوعات العامة التي تخص جامعة المنوفية .

جامعة المنوفية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

وهنأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جميع منسوبى الجامعة بمناسبة إعلان الجامعة لأول مرة من ضمن أفضل ألف جامعة عالمية في تصنيف (THE) Times Higher Education world university ranking، أحد التصنيفات الثلاثة الرئيسية لتصنيف الجامعات عالميا، وتهنئة فريق جامعة المنوفية لكرة القدم الخماسية، بمناسبة فوزه بالمركز الأول في منافسات الدورة الصيفية للجامعات المصرية التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان.

رئيس جامعة المنوفية يستعرض فعاليات الشهر أمام مجلس الجامعة

واستعرض رئيس جامعة المنوفية الفعاليات التى تمت خلال هذا الشهر وأهمها تفقد أماكن التطعيم ضد فيروس كورونا بكليتى الحاسبات والمعلومات والتربية، ومركز التطعيم بالمستشفيات الجامعية، والتى بدأت عملها بناء على توجيهات اللجنة العليا للإشراف على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والأطقم الطبية والطلاب، مؤكدا أن اللقاح إجباري على جميع الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولن يسمح لأي طالب بالتواجد داخل الكلية أو متابعة العملية التعليمية، دون الحصول على جرعتي اللقاح.

وتابع «مبارك» افتتاح مؤتمر التحول الرقمي بالعين السخنة «أون لاين»، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مركز الجامعة للتطوير المهنى وشركة ايجيبت فودز، واستقبال أعضاء لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور ماهر الدياطي، تلبية لدعوة كلية الصديلة لعقد جلسة لجنة القطاع بالكلية.