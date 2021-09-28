«الفيوم» تمنع الطلاب الجدد الذين لم يتلقوا لقاح كورونا من الكشف الطبي

أعلنت جامعة الفيوم، في بيان اليوم الثلاثاء، منع الطلاب المستجدين في العام الدراسي الجديد 2021/2022 ممن لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، من الخضوع للكشف الطبي، وذلك في إطار خطة الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

التطعيم شرط أساسي للكشف الطبي

وقال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تلقي لقاح فيروس كورونا للطلاب المستجدين شرط أساسي لخضوعهم للكشف الطبي اللازم، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة طبقاً للجداول المُعلنة في كل كلية.

التسجيل للتطعيم عبر موقع وزارة الصحة

ولفت أبو الغار، إلى أنّه يجب على الطالب الجامعي التسجيل للحصول على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة من هنا مع ضرورة كتابة «طالب جامعي» خلال التسجيل حتى يحصل على اللقاح خلال 72 ساعة، على أقصى تقدير، وذلك وفقاً للاتفاقية بين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنّه بعد تلقي الطالب للرسالة، عليه التوجه لتلقي التطعيم بأقرب مركز تطعيم بلقاح كورونا لمحل إقامته، مُبيناً أنّ الطالب الذي يتلقى اللقاح سيُضاف تلقائياً إلى قوائم الذين حصلوا على التطعيم.

نهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب

وأكد «أبو الغار» أنّ إلزام الطلاب بالحصول على لقاح فيروس كورونا، وحرمان الطالب غير المتلقي للقاح من الخضوع للكشف الطبي، يأتي في إطار خطة الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.