سعودي: لائحة جديدة لإدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين خلال أسبوع

قال المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، إنه سيعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها، لاسيما بعد قرار تكليفه بإدارة الشئون القانونية للنقابة.

وأوضح في بيان له منذ قليل، أنه أول ما تحتاج إليه أي إدارة في أي مؤسسة هي لائحة «نظام يضبط ايقاع عملها»، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الإدارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها.

مشروع لائحة الشئون القانونية بنقابة المحامين

وأضاف سعودي، أنه ينتظر مقترحات جميع الزميلات والزملاء المحامين خلال 48 ساعة بشأن هذه اللائحة لتضمين مشروع اللائحة بأفكار ورؤى الزملاء، ثم عرضها في حلقة نقاشية، قبل صياغتها النهائية في موعد غايته أسبوع من اليوم لعرضها على النقيب، ثم عرضها على أعضاء مجلس النقابة العامة في أقرب اجتماع للمجلس لاقرارها.

عمل تطوعي

وصرح سعودي، بعد تكليفه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «هذا هو أول تكليف تطوعي رسمي في حياتي من نقابة المحامين أقبله راضيًا مطمئنًا باعتباره واجبًا علي وعلى كل محب لنقابته ورسالته».

وتابع سعودي، أن وضع لنفسه سقف زمني حده الأقصى 6 أشهر للنجاح في النهوض بإدارة النقابة، مؤكدًا أنه إذا لم ينجح خلال هذه المدة سيعتذر تاركًا هذا المكان لمن عساه يكون أجدر منه به.

وقال سعودي: «لم احصل في حياتي على مليم واحد من نقابة المحامين نظير أي جهد تطوعي ولم أتحصل يوماً على شيء من نقابة المحامين، حتى ولو كان من حقي كمحامي عادي في علاج أو غيره».

ولفت سعودي: «أعاهد الجميع أمام الله أنني لن أحصل في الحاضر أو المستقبل على مليم واحد من نقابتي وسأقدم كل جهد ممكن فيما أسند إلي راضياً بلا مقابل».

الإشراف على إدارة الشئون القانونية

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية ‏بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي ‏بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.‏

وجاء نص القرار كالتالي: ‏بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية ‏والإدارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام؛ الإشراف ‏العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، ووضع الرؤية والتصور ‏لتطوير وإعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل ‏داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بأداء مهامها.