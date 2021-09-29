خريطة فرق التطعيم بلقاح كورونا في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وناشد المواطنين التوجه لمقرات التطعيم بمراكز الشباب لسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان والحصول على اللقاح .

وأكد الدكتور إيهاب محمود المسئول عن مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة أن كافة مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة من 10 صباحا حتي 10 مساء يوميا، لافتا إلى أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير كافة سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين

وجاءت خريطة فرق تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة دمياط كتالي:

- دمياط

- دمياط الجديدة

- كفر البطيخ

- رأس البر

- كفر سعد

- فارسكور

- الزرقا

وكيل صحة دمياط يتابع منظومة الأكسجين

وأجرى وكيل وزارة الصحة بدمياط جولة لمتابعة نقل تانك أكسجين إضافي بمستشفى كفر سعد وتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ.

كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وانتظام العمل موجهاً إدارة المستشفى والفرق الطبية إلى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وأكد السيد وكيل الوزارة على استمرارية متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة مدى توافر أسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا .