الأرصاد: طقس الأسبوع القادم خريفي مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس خلال الفترة من غدٍ الخميس إلى الاثنين القادم، حيث تسيطر أجواء معتدلة على الساحل الشمالي، ويكون الطقس خريفي خلال الليل على معظم الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

وبحسب بيان الأرصاد، فإن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينات على كافة المناطق، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائل للحرارة من القاهرة وحتى شمال الصعيد، وترتفع درجات الحرارة ليصبح الجو حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الليل

ويؤكد خبراء الأرصاد، أنه خلال ساعات الليل يسود طقس لطيف ليلًا، يميل للبرودة في أوقات الليل المتأخرة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع القادم

وتتكون الشبورة في وقت متأخر من الليل وحتى الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية، وتصل لمستوى الضباب ببعض المناطق، وخاصة الطرق المؤدية القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية الأخرى التي تمر بها مناطق جمهورية مصر العربية، حيث تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوبي سناء والبلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحراره العظمى والصغرى المتوقعة خلال تلك الفترة بحسب الهيئة العامة للأرصاد:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.