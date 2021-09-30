تعد مدينة بدر من أقرب المدن الجديدة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ تقع على بعد مسافة قليلة منها، ما جعلها الخيار الأمثل لتكون مقرا لسكن موظفي العاصمة.

ويضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، ما يقرب من الـ15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، بهدف التسهيل عليهم في عملية التنقل من عملهم بالعاصمة الإدارية.

«الوطن»، ترصد خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة بدر.

كل ما تريد معرفته عن سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

- تتكون العمارة الواحدة داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- يضم الدور الواحد 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر 98%.

- الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

- العمل خلال هذه الفترة على تنفيذ المرحلة الثانية، من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة.

- تضم المرحلة الثانية من المشروع 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من المشروع 20%.

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13، وسط عمارات المرحلة الأولى.