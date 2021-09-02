مواصفات سكن الموظفين ببدر.. 360 ألف شقة على مساحات تصل إلى 118 مترا

مزايا عدة وموقع متميز، وضع مدينة بدر في صدارة اختيارات الدولة، لتكون المقر الرئيسي لمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف التسهيل عليهم في عملية التنقل من عملهم بالعاصمة الإدارية، إذ تعد «بدر» من أقرب المدن الجديدة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على بعد مسافة قليلة منها، ويضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر ما يقرب من الـ15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع.

وبحسب تصريح سابق، للمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عبر«الوطن»، انتهت المرحلة الأولى لمشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر، موضحا أن العمل يجري حاليا على تنفيذ ثاني مراحل المشروع..

شقق الموظفين ببدر

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر 98%.

- الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

- تتكون العمارة الواحدة، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- يضم الدور الواحد 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

13 مبنى لخدمة الموظفين في بدر

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة لموظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى خدميا في وسط عمارات المرحلة الأولى.

- العمل خلال هذه الفترة على تنفيذ المرحلة الثانية، من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة.

- تضم المرحلة الثانية من المشروع 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكنيا واحدا.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من المشروع 20%.