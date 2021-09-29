والد حلا شيحة: لم أتحدث معها منذ 3 أشهر.. وربنا يوفقها في حياتها

أثارت حلا شيحة ضجة كبيرة، مساء أمس، بعدما نشرت صورتها بالحجاب، وكتبت عليها أنها سعيدة من كل قلبها، وأنها ستبدأ حياة جديدة.

وجاء الإعلان عن ارتداء الحجاب بعد تصريحات والدها أحمد شيحة مؤخرًا مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر» على إذاعة «نجوم إف إم»، وتأكيده أن ابنته حلا لم ترتدِ الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

والد حلا شيحة: لم أتكلم معها منذ فترة طويلة

وأضاف أحمد شيحة خلال لقائه، أن ابنته «حلا» عندما عادت لخلع الحجاب كانت قرأت الكثير «طن من الكتب»، وقالت إنها رجعت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.

وتواصلت «الوطن» مع الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والذي قال إنه لم يتحدث مع ابنته «حلا» منذ 3 أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.

والدة حلا شيحة عن حجابها: «معرفش عنها حاجة»

وكانت قالت نادية زيتون والدة حلا شيحة في تصريحات لـ«الوطن» حول عودة حلا لارتداء الحجاب بشكل كامل: «والله العظيم ما أعرف حاجة عنها، ومعرفش إذا كانت هي لبست الحجاب ولا لأ، روحوا اسألوها هي، وأبوها هلك من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي.. وياريت تسيبوكم من الفنانين وقلع ولبس الحجاب».