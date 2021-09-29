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التعليم: بدء تظلمات الدور الثاني بالثانوية العامة مقابل 300 جنيه للمادة

كتب:

كريم روماني
01:38 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة2021 الدور الثاني ولمدة يومين اعتباراً بداية من يوم السبت 2/10/2021 حتى نهاية يوم الإثنين 4/10/2021 برسم قدره «300» جنية للمادة الواحدة أسوة بالدور الأول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح التقدم بتظلم من نتيجته في المواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني.

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