التعليم توجه 5 رسائل لأولياء الأمور قبل الدراسة للحفاظ على صحة الطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الرسائل والنصائح الهامة إلى أولياء الأمور، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتزامنا مع انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق أولياء الأمور في توضيح كافة الحقائق حول فيروس كورونا، مع الجدية في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها.

رسائل التعليم إلى أولياء الأمور

1 - رصد صحة الأطفال والحرص على بقائهم داخل المنزل إذا شعروا بالمرض.

2 - تعليم الأطفال ممارسات النظافة العامة الجيدة، وأن يكونوا قدوة لهم في تنفيذ الإجراءات الوقائية والالتزام بها.

3 - تشجيع الأطفال على طرح أسئلة وتقاسم مشاعرهم مع الآباء ومع معلميهم.

4 - الاعتماد على الحقائق وتذكير الطلاب بضرورة الاهتمام ببعضهم البعض.

5 - التنسيق مع المدرسة من أجل الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها والسؤال عن طريقة دعم جهود المدرسة في مجال السلامة «من خلال لجان الوالدين، والمعلمين، وهكذا».

التواصل مع أولياء الأمور والطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على المدارس التواصل مع الوالدين والطلاب، كما ينبغي للمدارس أن تطلع الطلاب والوالدين بشكل مستمر على التدابير الجاري تنفيذها من أجل ضمان تعاونهم ودعمهم.

غلق المدرسة في هذا الحالة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم عن الحالات التي يتم فيها غلق أحد الفصول، وهي في حال ظهور أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا بشكل مؤكد داخل الفصل الواحد خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة سوف يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما ويتم تنفيذ القرار من خلال الإدارة الصحية والإدارة التعليمية.

وأضافت «التعليم» إن يمكن أيضا غلق المدرسة بأكملها في حالة غلق أكثر من فصل داخلها خلال مدة أسبوعين، لأنه يعتبر مؤشرا مهما على زيادة معدل الإصابات بين الطلاب داخل المدرسة، وفي هذه الحالة سوف يتم غلق المدرسة مدة 28 يوما.