4 قرارات جمهورية بتخصيص أراض مملوكة للدولة لـ«مشروعات خدمية»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرارات رقم 421 و422 و423 و424 لسنة 2021، حيث نصّ القرار الأول على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة بناحية الساحل الشمالى الغربى ، لصالح القوات المسلحة.

وتضمن القرار الثاني، تخصيص مساحة 16٫42 فدان، ناحية الزعفرانة محافظة البحر الأحمر من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات برية جديدة.

وتضمن القرار الثالث، إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19٫92 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر، ويعاد تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة.

أما القرار الرابع، فتضمن تعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بشبة جزبرة سيناء، لاستخدامها كحدود لمطار طابا وحدود نطاق أمن المطار.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا.