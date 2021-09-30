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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:03 ص | الخميس 30 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

يستطيع مواليد برج الجوزاء دائما التأقلم مع الظروف المحيطة المختلفة والتعامل معها، فضلا عن أنّ مواليد البرج يميلون إلى المغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك المهنية وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

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