حظك اليوم برج العذراء الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء، بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عنده نافذة للترويح عن النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج العذراء المذيعة هالة سرحان ويوافق تاريخ ميلادها 1 سبتمبر.