37 جرامًا حشيش تتسبب في سجن سائق لمدة 3 سنوات: «بيتاجر فيهم»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بحبس سائق سيارة «ميكروباص»، لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، عمرو سعيد، نادر محمد حسن، وأمانة سر أحمد رضا.

مخدر الحشيش

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2498 لسنة 2021 جنايات شبرا، أن المتهم «هشام. ز» 19 سنة، سائق سيارة رقمية «ميكروباص» أحرز بقصد الإتجار، جوهرا مخدرا «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشهود وعلى رأسهم ضابط شرطة، وقال في شهادته إنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام أبصر سيارة «ميكروباص» تسير عكس الاتجاه وباستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص اقر بعدم حمله رخصة التسيير، وبتفتيشه عُثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها 10 قطع صلبة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن الـ9 قطع المضبوطة ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 26 جراماَ، وأن قطعة أخرى مضبوطة «كبيرة الحجم نسبيا»، ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت صافياَ 11 جراما، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأحالته للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه الحكم المتقدم.