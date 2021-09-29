إجراءات مشددة قبل دخول البرلمان لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

بدأ البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ»، تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومنع دخول أي شخص دون تنفيذ الإجراءات المشدد، وذلك بداية من اليوم، بالتزامن مع التحذيرات من بدء موجة رابعة لفيروس كورونا.

قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات أبرز الإجراءات

وتتضمن الإجراءات بداية من دخول البوابات، قياس درجات الحرارة بالجهاز المخصص لذلك، والتعقيم، وارتداء الكمامات.

وقام المجلسان بتطعيم كافة العاملين بلقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، إضافة إلى تلقي باقي النواب للجرعات المتبقية، ليتم تطعيم كافة المترددين على المجلس، كما تم تحديد أماكن جلوس النواب في «الشيوخ» و«النواب» وفق قواعد التباعد الاجتماعي مع ترك مسافات.

انعقاد «النواب» السبت و«الشيوخ» الثلاثاء

يأتي ذلك مع بدء انعقاد مجلس النواب السبت المقبل، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلسين للانعقاد.

ويفتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أولى جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني يوم السبت 2 أكتوبر، كما يفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل.

ويبدأ النواب في تقديم رغبات الالتحاق باللجان النوعية للدور الجديد، حيث تجري انتخابات هيئة مكاتب اللجان مع بداية الانعقاد.

انتخابات اللجان النوعية مع بداية الانعقاد

ويشهد كل من مجلسي النواب والشيوخ، الدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.