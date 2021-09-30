طالبات بجامعة القاهرة: صممنا منزلا تكلفته لن تتخطى 10 آلاف دولار

قالت مي لؤي الحديدي، طالبة بهندسة جامعة القاهرة الفائزة بالمركز الثاني بالمسابقة الدولية بالبرتغال، إن المسابقة سلطت الضوء على استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وكذلك الزراعة أمام المنازل وعلى الأسطح، وتصميم منازل تدعم البيئة والتنمية المستدامة في المناطق الفقيرة في زمن كورونا.

وأضافت «الحديدي» خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء: «أن التصميم كان بالتنسيق مع فريق مصري إيطالي لتصميم منازل في دولة السودان التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ويوجد بها فيضانات وجفاف، وتم وضع كارتون وخوص في الجدران الداخلية لهذه المنازل».

سعر المنزل لن يزيد على 10 آلاف

وتابعت: «تكلفة هذه المنزل لن تتخطى 10 آلاف دولار، ومساحته صغيرة للغاية، تبدأ من 25 مترًا، ويمكن أن يتم توسعته».

تنفيذ المنزل بحسب شروط المسابقة

من جهتها، أوضحت ياسمينا محمد رجب، أحد فريق هندسة جامعة القاهرة الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الدولية بالبرتغال، أنها شاركت ضمن فريق من الجامعة، عمل على اختيار مناخ حار من أجل تنفيذ المنازل، بشكل جديد يخدم البيئة مع إمكانية أن يستوعب هذا المنزل 5 أشخاص مع تنفيذ حديقة حوله.

بناء المنزل خلال 10 أيام

وأشارت إحدى المشاركات بفريق هندسة القاهرة الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الدولية بالبرتغال، إلى أن المنزل يمكن بناؤه خلال 10 أيام فقط، وكل مخلفات المنزل سيعاد تدويرها إذا كانت خارجة من المراحيض أو المطبخ عدا المخلفات البلاستيكية مع إيجاد حديقة حول كل منزل من خلال تطبيق الزراعة المائية، دون تربة وهذه الحديقة يمكن أن تكفي 50% من احتياجات طعام الأسرة، وتعمل حاليا شركات على تطبيق هذا الأمر.