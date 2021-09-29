حريق هائل يلتهم محتويات 6 محال أمام جامعة كفر الشيخ

اندلع حريق هائل في أحد محلات الملابس بمنطقة الري، المقابلة لجامعة كفر الشيخ، قبل قليل، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران، التي امتدت إلى عدد من المحلات، وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعض الصور التي تظهر ألسنة النيران تتصاعد من منطقة الحريق.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وأكد أحد شهود العيان لـ«الوطن» أن الحريق نشب في 6 محلات للملابس ومكتبة مجاورة، ما أدى إلى التهام محتوياتها، وتجري حالياً محاولات السيطرة على الحريق، بعدما جرى الاتصال بقوات النجدة والحماية المدنية، حيث تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحريق تحسباً لوجود مصابين

كما أكد شهود العيان أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف لتأمين الحريق، تحسباً لوجود مصابين محتملين، ولم يتم الكشف حتى الآن عن وجود مصابين أم لا، كما انتقل ضباط قسم شرطة أول كفر الشيخ إلى مكان الحريق لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة، بالإضافة إلى فريق من الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.

ومن المقرر أن تنتقل النيابة العامة إلى مكان الحريق لمعرفة تفاصيل الحريق، حيث يرجح أنه بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات، وامتدت النيران للمحلات المجاورة، وتجري محاولات السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة.

موقع الحريق أمام كليات جامعة كفر الشيخ

وتقع منطقة مساكن الري في الجهة المقابلة لكليات جامعة كفر الشيخ، وهذه المنطقة عبارة عن محلات ملابس وأحذية ومستلزمات الطلاب من الكتب والأدوات الدراسية، كما أن الطلاب يلجأون للشراء منها نظراً لانخفاض أسعارها مقارنةً بالأسعار في باقي المحلات، كما تضم عددًا كبيرًا من المكتبات التي تبيع مستلزمات طلاب الجامعة، بالإضافة إلى منطقة سكنية كبيرة، وسكن خاص للطلاب.