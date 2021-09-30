أسرة تعيش في توكتوك وأب يعذب أبناءه.. جهود «التضامن» لمساعدة المحتاجين

يواصل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تقديم كل الخدمات للمحتاجين وأصحاب الحالات الخاصة والتعامل معها بمنتهى الجدية، حيث نجح فريق القاهرة في إنقاذ مسن وأبنائه الأربعة، حيث يفترش الرصيف طوال النهار والليل يحرس أبناءه للإقامة داخل توكتوك متهالك في الشارع بالحي العاشر مدينة نصر، حيث نسق الفريق مع الجمعيات الأهلية، وتم توفير شقة إيجار وفرشها وصرف مساعدة شهرية، وضم الأبناء لبرنامج «تكافل وكرامة» ودمجهم في التعليم وصيانة التوكتوك لكي يساعده على سد حاجته اليومية.

كما أنقذت شابا ببورسعيد مصاب بمرض النخاع الشوكي، ولا يقدر على الحركة وصرفت له كرسيا متحركا ومرتبة هوائية لحمايته من قرح الفراش، كما سددت الإيجار المتراكم على الشقة التي يقيم بها، وكذا صرف مساعدة شهرية له لإعانته على مصاريف الإعاشة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي ببورسعيد والجمعيات الأهلية.

مساعدات التضامن بالمحافظات

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، حيث تعامل الفريق مع 269 بلاغًا سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لـ15 حالة، كما تم إيداع 25 حالة لمواطنين بلا مأوى «مسنين – أطفال» داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخرى، بإلإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

شاب يعاني من التهابات خلوية

وأبرز الحالات التي تعامل معها فريق التدخل السريع خلال هذة الفترة هي:-

نجح فريق الإسكندرية في إنقاذ شاب أربعيني يعاني من التهابات خلوية بقدميه تعجزه عن العمل ويقيم بالشارع دون رعاية، حيث وجده الفريق في حالة سيئة، فقام الفريق بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة للمستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور نسق الفريق مع دار الهدايا للرعاية لاستقباله.

انهار منزلهم وأصبحوا بلا مأوى

كما نجح فريق بني سويف في إنقاذ ثلاث حالات كالآتي: أسرة انهار منزلها وأصبحت مشردة بلا مأوى، حيث تم استقبالهم بدار كبار بلا مأوى، وكذلك إنقاذ أسرة وأطفالها من الإقامة بالشارع، حيث تم توفير شقة من خلال الجمعيات الأهلية، وتم إقامة مشروع للأسرة ودمجها ببرنامج تكافل وكرامة، وإنقاذ سيدة وأطفالها تخلى عنها زوجها وتركها بالشارع بلا مأوى، حتى تم استقبال السيدة وأطفالها بمركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة لتتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية.

أب يعذب أبناءه بسلاسل حديدية

كما أنقذ فريق الإسماعيلية خمسة أطفال كان والدهم يقوم بتعذيبهم وقيدهم من أقدامهم بسلاسل حديدية، حيث توجه مأمور الضبط القضائي بالفريق للنيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس الأب وإيداع الأبناء دار رعاية اجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى.

كما أنقذ فريق البحر الأحمر فتاة جامعية تفترش الرصيف بالغردقة تخلى عنها والدها، وعلى الفور توجه الفريق وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت إيداع الفتاة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

حبس أم تستغل طفلها في التسول

كما أنقذ الفريق المركزي ثلاث حالات كالتالي: فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تخلى عنها والديها وتقيم بالشارع بلا مأوى بمنطقة إمبابة على الفور تم استقبالها بمؤسسة فتيات العجوزة، كما أنقذ الفريق طفلا كان مع والدته تستغله بالتسول من المارة بالشارع، وعلى الفور تم تحرير محضر وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت حبس الأم وتسليم الطفل لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أنقذ مسنا بلا مأوى كان يعالج من مرض السكر بإحدى المستشفيات، وظل بها لمدة أربعة أشهر وتم استقباله بدار عقيله السماع للرعاية بحلوان.

كما نجح فريق البحيرة في إنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى تفترش الرصيف تعاني من اضطرابات ذهنية، على الفور تم نقل الحالة من محافظة البحيرة لدار بسمة للإيواء بالشرقية لتتلقى الرعاية.

كما نجح فريق الغربية بالمساهمة في عودة مسن يقيم بدار رعاية اجتماعية لأهله، حيث تبين أنه متزوج ويعيش بدولة لبنان ولديه أبناء، فتم التواصل مع أسرة المواطن وتم التواصل مع السفارة اللبنانية، وقام الفريق بتجهيزه لسفره للإقامة مع أسرته مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.