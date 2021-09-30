تعرف على سعر الدولار اليوم و3 عملات أخرى في البنوك الحكومية

استقر سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، اليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني، أمام الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم، الخميس، 30 سبتمبر 2021، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية، بحسب شاشات التداول اللحظي بفروعهما.

وترصد «الوطن» في تقرير يومي، سعر شراء وبيع الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري:

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند مستوى سعري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.فيما وصل سعر صرف اليورو أمام العملة المحلية، قرب 18.14 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

الاسترليني مقابل الجنيه

ويتداول سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، عند 21 جنيه للشراء و21.18 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليوان الصيني أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري، ليحقق مستويات 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأخرى ببنك مصر:

وبالمثل، يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بمستهل التعاملات عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه، سعري 18.14 و18.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.فيما بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام العملة المحلية، 21 جنيه للشراء و21.18 جنيه للبيع.ويتداول سعر اليوان الصيني أمام الجنيه، 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

"السياسة النقدية" تجتمع لحسم أسعار الفائدة 28 أكتوبر المقبل

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 28 أكتوبر المقبل للبت في أسعار الفائدة بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي لسعري للإيداع والخصم في أخر اجتماعات اللجنة خلال شهر سبتمبر الحالي عند سعر 8.25% للإيداع و9.25 % لسعر الخصم والإقراض.