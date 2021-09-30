درجات مجانية من «التعليم» لطلاب 4 ابتدائي.. تعرف على العدد والشروط

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والعليم الفني، عن تفاصيل منح طلاب الصف الرابع الابتدائي 5 درجات مجانية على الحضور، موضحة أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأضافت «نوال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصول الطالب على 5 درجات مجانية يتطلب مجموعة من الشروط المهمة وأبرزها الحضور بشكل منتظم للدراسة، مؤكدة أنه جرى إعداد مناهج جديدة ومطورة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وتساعد الطالب على تحديد مساره في مراحل التعليم المختلفة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط الحصول على 5 درجات مجاناً في العام الدراسي الجديد:

- حضور الطالب بانتظام للمدرسة.

- في حالة غياب الطالب من المدرسة لمدة 3 أيام بعذر مقبول.

- في حالة مواظبة الطالب على الحضور وغيابه لمدة 3 أيام بدون أعذار يحصل الطالب على 3 درجات مجانية.

- في حالة غياب الطالب بكثرة بدون عذر يحصل على درجة واحدة مجانية.

وأوضحت مدير مركز تطوير المناهج، أن الوزارة كثفت من جهودها للاستعداد للدراسة وذلك من خلال إعداد المقررات الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن هذه المناهج تعمل على تنمية شخصية الطالب وتساعده على فهم التطورات في البيئة المحيطة، فضلاً عن إكسابه مهارات عديدة في مختلف المجالات.

وتابعت، أنه يجرى حاليا تدريب جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي على المناهج الجديد، على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين، موضحة أن التدريب مستمر حتى في أيام الدراسة.

«شوقي»: ربط تسليم الكتب بالمصروفات ضروري لانتظام العملية التعليمية

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة، مؤكداً أن قرار ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية ضروري لضمان انتظام سير العملية التعليمية.